RDC: fin de l’épidémie de rougeole qui a tué 7000 enfants en 25 mois

Le ministre congolais de la Santé a déclaré mardi à Kinshasa la fin d’une meurtrière épidémie de rougeole qui a emporté, en deux ans, plus de 7000 enfants de moins de cinq ans en République démocratique du Congo (RDC).

« Depuis un mois maintenant, on peut dire que cette épidémie est éliminée sur toute l’étendue de notre territoire (...) On peut dire que la rougeole n’existe plus » en RDC, a annoncé le ministre, Eteni Longondo, lors d’une conférence de presse.