Renault abandonne son appel contre Racing Point

Puisque des amendements seront apportés aux règlements sportifs et techniques de la Formule 1 en 2021 en vertu du récent renouvellement des Accords de la Concorde, Renault a indiqué mardi qu’elle retirait son appel contre les décisions des commissaires à propos des écopes de frein de Racing Point.

L’écurie de Lance Stroll avait écopé au début du mois d’une amende de 400 000 $ et d’une perte de 15 points au classement après que la Fédération internationale de l’automobile (FIA) eut conclu que l’écurie Mercedes avait été la principale conceptrice du concept des écopes.

La pièce en question, qui pouvait être simplement achetée d'une autre équipe en 2019, doit être conçue par chaque écurie en 2020. Or, Racing Point s’est ouvertement inspirée de la monoplace championne de Mercedes en 2019 pour créer sa voiture actuelle. Mais uniquement à l’aide de photos, selon les arguments présentés aux commissaires.

Avec les récents Accords de la Concorde – ces documents légaux qui lient les écuries à la Formule 1 et qui doivent être renégociés après une période donnée –, Renault estime que le règlement permettra dorénavant de «préserver l’originalité» dans le sport.

«Au-delà des décisions, les questions en litige étaient vitales pour l'intégrité de la Formule 1, à la fois pendant la saison en cours et à l'avenir, a indiqué la marque française dans un communiqué. Cependant, un travail intensif et constructif entre toutes les parties prenantes de la Formule 1 a conduit à des progrès concrets.»

«La polémique du début de cette saison doit être mise derrière nous, car nous devons nous concentrer sur le reste d'un championnat intense et unique.»

Racing Point figure actuellement au troisième rang du classement des constructeurs avec 63 points, soit un de plus que McLaren et deux de plus que Ferrari. Renault est sixième, avec 36 points.

Ferrari est maintenant la seule équipe qui maintient toujours son appel contre la décision aux dépens de Racing Point.