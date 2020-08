«So long» Kellyanne...

Tel un véritable Leonard Cohen des paumés, le joker entonnera cette complainte dans les jardins de la Maison Blanche...

Peut-être même au crépuscule, dans la roseraie que Mélania a fait réaménager.

Kellyanne s’en va, elle le quitte. Comment aurait-on pu imaginer un tel revirement de la part de celle qui a tant contribué à l’élection de Trump?

Kellyanne: son égérie, celle qui l’a toujours défendu envers et contre tous. Celle qui affrontait les médias. Kellyanne qui discourait sans sourciller sur les fameux «faits alternatifs». La brave guerrière qui arrivait à faire fi des opinions de son mari un anti Trump acharné et co-fondateur du Lincoln Project.

Kellyanne fidèle au poste contre vents et marées. Et ce même si le président fustigeait son mari, comme lui seul en a le secret.

Kellyanne posant nonchalament sur un divan du bureau ovale, ses talons aiguilles sur les coussins.

Contre toute attente Kellyanne a d’autres chats à fouetter. Rien ne va plus!

Sa fille Claudia en a ras le bol! Ras le bol de la voir défendre Cheetos . Ces derniers jours Claudia Conway a exprimé son trop plein sur les réseaux sociaux.

À boute! Plus capable d’endurer ça la petite!

Prête à prendre des dispositions pour «divorcer» de ses parents.

«Si ma mère continue à soutenir le président, moi je vais en cour et je demande d’être séparée de cette famille. Je ne veux plus rien savoir.»

On a tous lu cette déclaration en la prenant pour la révolte légitime d’une jeune fille de quinze ans.

Apparemment, les époux Conway ont pris la chose au sérieux. George Conway a annoncé qu’il cessait toute collaboration avec le mouvement Lincoln Project.

On ferme tout et on rentre à la maison.

Avouons qu’il y avait de quoi s’interroger sur l’ambiance des soupers de famille. Si tant est qu’ils avaient encore lieu.

On discute de quoi autour de la table quand maman défend le Joker bec et ongles et que papa fonde un mouvement pour le désavouer? Quand le président ridiculise papa devant l’Amérique entière, on dort comment?

«Le travail de ma mère a ruiné ma vie affirme Claudia.»

Il est grand temps que maman cesse de jouer les Barbie de service à la Maison Blanche.

Kellyanne a quitté le navire parce que son propre bateau prend l’eau.

Papa et maman vont prendre un break de la politique et se consacrer à leurs enfants. Le torchon brûle!

Le joker versera quelques larmes de crocodiles dans son verre de Rootbeer.

So long Kellyanne...