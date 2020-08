Une star offensive, vite!

Ça y est. La saison 2019-2020 du Canadien est terminée et les partisans entrevoient l’avenir avec plus d’optimisme qu’en mars, mais ne nous laissons pas berner. Pour présenter une équipe de premier plan, Marc Bergevin devra être créatif et se payer une star à l’attaque.

Les quatre défaites contre les Flyers de Philadelphie illustrent parfaitement les lacunes du Tricolore, qui s’est incliné par des pointages de 2 à 1, 1 à 0, 2 à 0 et 3 à 2. Dans ces quatre revers, le Canadien n’a marqué que trois buts et subi deux blanchissages. La défensive a fait le boulot, Carey Price a excellé, mais l’attaque n’a pas produit.

On a beau dire que le premier trio composé de Phillip Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher peut rivaliser avec n’importe qui, le Canadien ne mise pas sur un premier trio d’élite et c’est le temps ou jamais pour Bergevin de passer à l’acte, que ce soit par une transaction, une offre hostile ou l’acquisition d’un joueur autonome.

La cible : Hall

Ça fait des années que le Canadien est bien en dessous du plafond salarial et c’est le moment où jamais de s’en approcher pendant que Carey Price et Shea Weber ont encore de l’excellent hockey à offrir.

Il y a de l’espace dans la masse salariale pour offrir un lucratif contrat au joueur autonome Taylor Hall, qui a gagné le trophée Hart en 2018.

Évidemment, plusieurs équipes seront de la course, mais Hall transformerait littéralement le premier trio du Tricolore. C’est le genre de joueur qui rend les autres meilleurs.

De plus, je crois que Hall serait motivé dans un marché comme Montréal. Après son départ d’Edmonton, il a transité par le New Jersey et l’Arizona, où le hockey n’est pas une priorité. Je suis convaincu qu’il apprécierait se retrouver à Montréal, un peu comme Ilya Kovalchuk cette saison.

Hall veut gagner et le Canadien commence à devenir une équipe intéressante. Price a démontré hors de tout doute qu’il est au sommet de sa profession. La défensive est solide et on parle d’un des meilleurs top 4 dans la ligue avec Shea Weber, Jeff Petry, Ben Chiarot et Brett Kulak. De plus, si Alexander Romanov est aussi bon qu’on le dit, on peut parler d’un bon top 5.

Appâts intéressants

Reste à ajouter des armes à l’attaque. La progression de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi est intéressante, mais ça prend de l’aide rapidement et Bergevin doit profiter du fait que Tomas Tatar et Max Domi ont encore de la valeur pour revamper ses deux premières unités à l’attaque.

Bergevin devra être créatif. Ses transactions sont habituellement du un contre un, mais il possède une banque de choix de repêchage intéressante et il a de quoi fabriquer une transaction pour obtenir un attaquant de premier plan avec des appâts comme Tatar et Domi.

Offre hostile pour Mantha

L’été dernier, Bergevin a fait une offre hostile à Sebastian Aho, des Hurricanes de la Caroline. J’espère qu’il va revenir à la charge. Je crois qu’il aurait des chances avec Anthony Mantha, des Red Wings de Detroit. Mantha est un marqueur naturel.

Le directeur général des Wings, Steve Yzerman, est très discipliné et lorsqu’il accorde une valeur à un joueur, il la dépasse rarement. Avec une bonne offre de longue durée, Bergevin pourrait peut-être voler Mantha aux Wings.

Le Canadien a une star devant le filet, une ou deux autres à l’arrière, mais il en manque une à l’attaque. Mon évaluation du Tricolore n’a pas changé cet été et je vois toujours une équipe qui devra se battre pour accéder aux séries éliminatoires si tout le monde reste en santé.

Pour espérer mieux, Bergevin doit mettre le paquet et concocter un véritable premier trio. C’est la priorité. Il restera la situation du gardien auxiliaire à régler par la suite.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

L’avenir de Julien

Photo AFP

J’espère que Claude Julien récupère bien de son malaise cardiaque. Je souhaite qu’il soit de retour derrière le banc du Canadien en début de saison si sa santé le lui le permet. Il doit penser à lui-même d’abord et ça serait triste que sa carrière se termine ainsi. J’aimerais le voir mener le Tricolore à une excellente saison et par la suite se retirer selon ses propres termes.

Fleury dans la controverse

Photo AFP

Marc-André Fleury s’est retrouvé bien malgré lui dans la controverse parce que son agent Allan Walsh a publié un photomontage du gardien des Golden Knights poignardé dans le dos par l’entraîneur Peter DeBoer, qui lui a préféré Robin Lehner comme gardien partant. Walsh est un agent d’expérience, mais il est aussi tout un personnage et il a dépassé les bornes cette fois-ci. Ce geste n’a rien fait pour aider son client ou les Golden Knights. Walsh a ainsi créé une distraction en ne pensant qu’à lui-même.

Les champions déchus

Photo AFP

Les quatre dernières équipes à avoir gagné la coupe Stanley sont déjà éliminées, soit les Blues de St. Louis, les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh et les Blackhawks de Chicago. Le contexte de la bulle favorise davantage les équipes et les joueurs qui ont des choses à prouver.

Congédiements

Photo AFP

L’élimination hâtive des Capitals a mené au congédiement de l’entraîneur-chef Todd Reirden. C’est plus ou moins une surprise. Par contre, le congédiement massif des adjoints de Mike Sullivan à Pittsburgh est quelque peu surprenant. C’est plutôt rare que l’entraîneur-chef demeure le seul survivant d’une vague de congédiements.