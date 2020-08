CÔTÉ, Thérèse Guillot



Entourée de l'amour de ses trois filles qu'elle chérissait, est décédée paisiblement, le jeudi 20 août 2020, Thérèse Guillot Côté, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Guillot et de feu Marie-Laure Latulippe. Elle est partie rejoindre son époux bien aimé Roger Côté. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireet de là au cimetière St-Louis de Courville.Elle laisse dans le deuil ses filles : Martine (Pierre Powell), Hélène et Nathalie (Denis Dufour); ses petits-enfants qu'elle adorait Philippe (Mélissa), Stéphanie (Jonathan), Anne-Laurie (Marc-Antoine) et Thomas-Charles sans oublier ses quatre arrière-petits-enfants. De plus sont endeuillés ses frères et sœurs : Jean-René (feu Louisette), Gisèle, Laurent (Yvette), Patrice (Ethel), Louise (feu Raymond), Michel (Francine) et Solange (Jacquelin); tous les membres de la famille Côté feu Jean-Louis (Cécile), feu Jeannine (feu René), feu René (Rosanne), feu Henri (Aline), Colette (feu Jean-Guy), feu Ivan (Georgette) et Céline (feu Jean-Guy), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Nous remercions sincèrement le personnel des Jardins Lebourgneuf, ainsi que tous les intervenants du CLSC Haute-Ville. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société Canadienne de la Sclérose en plaques ou à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec.