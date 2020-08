LANGLOIS, Marie-Marthe Jobin



Au centre d'hébergement St-Antoine, le 9 août 2020, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée madame Marie-Marthe Jobin, épouse de feu Jean-Paul Langlois et fille de feu madame Alice Fournier et de feu monsieur Lucien Jobin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Monique (Rosaire Garon), Hélène (Michel Drolet), Jean-Guy (Louise Gilbert), Suzanne (Claude Lambert), feu Lucie et Claude (Evelyne Bourassa); ses petits-enfants: Geneviève Garon (Xavier Brosseau), Étienne Garon (Sylvie Mailhot), Jean-Philippe Drolet, Sébastien Roseberry (Karine St-Pierre) et Karine Roseberry et Dave Proulx (Stéphanie Gagné); ses arrière-petits-enfants: Maxime, Alexandre, Laurie, Nathan, Clara-Maude, Sofia, Julia-Rose, Jérémy, Jacob, et Alicia; son frère l'abbé Fernand Jobin ainsi que de nombreux neveux, et nièces; cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Jeannot, Marcel (Lisette Morency), Marie-Paule et Georgette. La famille recevra les condoléances au, de 9h à 11h15. La mise en crypte du corps se fera au mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles. Remerciement très sincère à docteure Pauline Crête ainsi qu'à tout le personnel de l'équipe de soins du 2e et 3e étage du centre d'hébergement St- Antoine pour leurs soins attentionnés, leur dévouement et leur humanisme déployé auprès de notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2625, ch. Sainte-Foy, suite 103, Québec G1V 1T8 ou la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3