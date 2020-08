GAGNON, André



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 août 2020, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Gagnon, fils de feu madame Marie-Ange Laroche et de feu monsieur Paul-Émile Gagnon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Paul (Louisette Dion), Réal (Gisèle Emond), Huguette (feu Marc-Henri Tremblay), Gaston (feu Lise Bourdage, Sylvie Allaire); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles dans la même journée. Un remerciement spécial à sa deuxième famille du Pavillon Thomassin pour les excellents soins prodigués avec amour et respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, Québec, Québec, téléphone: 418 663-5155 Site web : fondationcervo.com.