Claude Julien prêt à retrouver son poste

Pour la première fois depuis son hospitalisation, l’entraîneur-chef du Canadien Claude Julien a pris la parole en public, mercredi, et il se dit prêt à revenir derrière le banc du club montréalais.

«Je vais extrêmement bien, a indiqué Julien. Je suis prêt à revenir et revenir en force à 100%.»

Julien a si bien récupéré qu’il était en route pour Toronto et il aurait retrouvé son poste si le parcours du Canadien s’était prolongé en séries éliminatoires.

Durant les séries de la Ligue nationale de hockey (LNH), Julien avait été hospitalisé à l’hôpital St. Michael’s à Toronto, ville où avaient lieu les rencontres du CH face aux Flyers de Philadelphie. Souffrant de douleurs à la poitrine, l’homme de 60 ans s’est fait poser une endoprothèse dans l’une de ses artères coronaires. L’entraîneur-chef était ensuite retourné à Montréal pour sa convalescence.

Reconnaissant que sa santé et que sa famille allaient toujours être au sommet de ses priorités, Julien a du même souffle mentionné qu'il avait l'appui de son entourage pour être de retour avec le Canadien.

«C’est certain que ma santé et ma famille passeront toujours en premier. Mais mes proches sont très confortables vis-à-vis mon retour. Ma santé est actuellement excellente.»

Julien a également tenu à préciser qu’il n’avait pas apprécié outre mesure le fait de devoir observer son équipe via une télévision.

«C’est sûr que je suis beaucoup plus à l’aise derrière un banc», a-t-il lancé dans un éclat de rire.

Pris par surprise

L'entraîneur a avoué que cet épisode fut quelque peu déstabilisant.

«Tu ne t’attends jamais à vivre une situation comme celle-là. J’ai eu un malaise et j’ai contacté notre soigneur. On a décidé de se rendre à l’hôpital et c’est là qu’ils ont trouvé le problème. Tout s’est bien passé là-bas. Mais j’ai été pris par surprise.»

Questionné sur la possibilité qu’il doive désormais modifier ses habitudes de vie, l’entraîneur s’est montré très rassurant.

«Plusieurs entraîneurs ont eu ce type de problème. Il n’y a honnêtement pas de gros ajustements à faire. C’est très mineur.»

