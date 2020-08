COVID-19: des fonds et des plans pour la rentrée

Les différentes provinces du Canada continuaient à plancher sur leurs plans en vue de la rentrée scolaire dans le contexte de la pandémie, mercredi, tandis qu'Ottawa a annoncé des centaines de millions de dollars pour leur venir en aide.

Port ou non du masque, respect de la distanciation sociale, élèves en classe ou non, plans en cas d'éclosion; les provinces ont de nombreuses décisions à prendre et à implanter et peu de temps pour le faire. Pour les aider, le gouvernement fédéral a annoncé un transfert de 2 milliards $ répartis au prorata du nombre d'élèves par province.

Le premier ministre Justin Trudeau a expliqué avoir décidé de transférer ces fonds pour répondre aux craintes des parents. «Les parents et le personnel sont anxieux vis-à-vis de l'année scolaire. En tant que père et ancien enseignant, je comprends ça», a-t-il dit.

L'annonce est arrivée alors même que l'Ontario a dévoilé, mercredi, son plan de gestion d'éventuelles éclosions dans les écoles, qui couvre des aspects allant de la gestion d'un enfant malade à la fermeture complète d'une école. Au total, la province investit environ 900 millions $ pour sécuriser sa rentrée scolaire, un montant auquel s'ajoutent 763 millions $ du fédéral, divisés en deux paiements.

Pour sa part, le Québec, qui cherche toujours à recruter tout le personnel nécessaire dans les écoles à temps pour la rentrée et à faire en sorte que le plus grand nombre d'élèves puissent avoir une place dans les autobus scolaires, recevra un peu plus de 432 millions $, répartis entre la rentrée automnale et janvier 2021.

Plus de cas au Québec, moins en Ontario

Les provinces doivent se préparer à la rentrée alors que le virus continue de circuler sur leur territoire. Au Québec, le bilan quotidien a franchi le cap des 100 cas pour s'établir à 142, soit plus du double de la veille. Cependant, 40 tests devront être repris en raison d'une contamination en laboratoire.

«L'ensemble des données pourraient être réajustées à la baisse dans les prochains jours à la lumière des résultats obtenus», a tempéré la santé publique, qui a d'ailleurs ajouté un décès au triste bilan québécois.

L'Ontario, de son côté, est repassé sous la barre des 100 infections quotidiennes (88) pour une première fois depuis le 20 août. Deux décès ont aussi été rapportés.

On dénombrait un total de 256 nouvelles contaminations au SRAS-CoV02 au Canada en mi-journée mercredi, pour un total de 126 225 depuis le début de la pandémie. Trois décès au total avaient aussi été rapportés, alourdissant le bilan canadien à 9093 familles pleurant la perte d'un proche.

La situation au Canada:

Québec: 61 945 cas (5747 décès)

Ontario: 41 695 cas (2802 décès)

Alberta: 13 083 cas (235 décès)

Colombie-Britannique: 5242 cas (203 décès)

Saskatchewan: 1601 cas (23 décès)

Nouvelle-Écosse: 1080 cas (65 décès)

Manitoba: 1043 cas (13 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 190 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 126 225 cas (9093 décès)