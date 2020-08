AUDET, Jean-Guy



À son domicile, le 13 août 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Audet, époux de madame Edith Turmel, fils de feu Bertha Bouffard et de feu Léonel Audet. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Léon-de-Standon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère et sa soeur : Hervé (Michelle Rodrigue) et Lisette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turmel : Rosanne (Michel Sirois), Denis (Guylaine Lessard) et Guimond (Norma Ward); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont ses amis des Chevaliers de Colomb, plus particulièrement Conrad L'Heureux. Sincères remerciements aux gens du CLSC de Lévis et de la Coopérative de services pour toute l'aide reçue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québechttps://parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don/don-in-memoriam/