École secondaire du Rocher: prudence et fébrilité à l'approche de la rentrée

SHAWINIGAN | Budgets démesurés, rattrapage scolaire, mesures sanitaires à faire respecter. Comme si ce n'était pas assez, 90 nouveaux élèves viendront gonfler les rangs de l'École secondaire du Rocher de Shawinigan dans quelques jours, lors de la rentrée scolaire. Dans les circonstances, le retour des élèves se fera de manière graduelle et s'étalera sur trois jours.

Tout le monde a été mis à contribution. Une brigade a été formée et on a confié aux plus vieux la tâche d'accueillir les plus jeunes. François Lajoie, animateur de vie spirituelle et communautaire, a expliqué mercredi à TVA Nouvelles qu'il importait que les élèves puissent partager entre eux leur vécu face à la nouvelle situation.

Si l'enthousiasme et la fébrilité sont palpables à l'approche de la reprise des activités, après plus de cinq mois d'interruption, on se prépare aussi à toute éventualité. Nancy Jacob, directrice de l'École secondaire du Rocher, a expliqué qu'au lieu d'offrir des cours optionnels, on consacrera plutôt ce temps à apprendre aux élèves à utiliser les outils technologiques. On veut pouvoir se tourner rapidement vers l'enseignement à distance, si on en venait de nouveau à un confinement.

Le premier test se fera dans quelques jours, au retour d'une période de vacances inédite. Et tous, élèves, enseignants et membres de la direction, espèrent au moins obtenir la note de passage.