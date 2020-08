Émeutes à Kenosha: «Si une police me dit de me coucher par terre, je me couche par terre»

Au lendemain d'une troisième nuit de manifestations dans la ville de Kenosha pour que justice soit faite pour l'Afro-Américain Jacob Blake, l'animateur Benoit Dutrizac a reçu à son micro un Québécois qui demeure dans la région depuis 20 ans. Il a expliqué le climat qui règne au Wisconsin présentement.

• À lire aussi: États-Unis: deux morts lors de manifestations pour Jacob Blake

«Dans les centres urbains, il y a une frustration, ils sont engourdis, il y a une peur à savoir si c'est moi le prochain.»

«Dans les banlieues, c'est plus calme, dans le centre-ville et dans les ghettos, il y a plus d'action. C'est malheureux, mais c'est comme ça dans toutes les grosses villes. Kenosha n'est pas différente d'une autre ville des États-Unis.»

Questionné à savoir ce qu'il ferait s'il est arrêté par la police, Justin Gauvin a été catégorique.

«Moi si une police me dit de me coucher par terre, je me couche par terre, je veux revenir dans ma famille le soir.»