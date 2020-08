Et le gagnant est...

Marc-André Langevin (billet 287) est l’heureux gagnant du cellier (et 90 bouteilles) au profit de la Fondation cheva-lerie passion. La vente de billets aura permis d’amasser un montant approximatif de 18 500 $ pour la fondation qui offre, depuis 2005, un programme d’équitation thérapeutique et d’hippothérapie à des personnes présentant des besoins particuliers de toute nature (déficience intellec-tuelle et troubles envahissants du développement, déficiences physiques, santé mentale, troubles de comportement et d’adaptation, besoins socioaffectifs).

Record du parcours

Si vous avez déjà joué le 18 trous du club de golf Murray Bay, à La Malbaie, vous savez que la normale de ce parcours de 5549 verges est de 68. Un nouveau record a été enregistré au début du mois d’août par Simon Couturier, de Saint --Fidèle, qui a ramené une carte de 61 (-7) avec 7 oiselets et 11 normales. Simon a battu l’ancien record de 62 détenu jusque-là par 3 joueurs : Jocelyn Tremblay, Michaël Couturier (2) et Claude Bergeron (2), Michaël et Claude l’ayant réussi à deux reprises chacun. La carte record est maintenant bien en vue dans le pavillon principal du Murray Bay.

Charlevoix en visite au Royal

J’ai eu le plaisir d’accompagner de la visite de Charlevoix, le 20 août dernier, pour une ronde de golf sur le parcours Québec du club de golf Royal Québec de Boischatel. Ces 4 heures, en très bonne compagnie, m’ont permis de passer une très agréable journée et de prendre des nouvelles de ce merveilleux coin de pays. Sur la photo, de gauche à droite : Marc Villeneuve, qui en est à sa 3e et dernière année à titre de directeur général et gestionnaire du club de golf Murray Bay, à La Malbaie ; Bruno Turcotte, ex-président du Challenge de curling Casino de Charlevoix (Challenge qui se tiendra du 26 au 29 novembre 2020 avec 47 000 $ en bourses), et Jean-Pierre Gagnon, qui en est à son 4e et dernier mandat comme maire de Clermont (il ne se représentera pas en 2021, après 23 ans de vie politique municipale). On a jasé et on a eu pas mal de plaisir.

Anniversaires

Macaulay Culkin, acteur américain (Maman, j’ai raté l’avion), 40 ans... Nancy Martinez, chanteuse d’origine québécoise, 60 ans... Jean-François Caron, président et actionnaire principal de Mode Avalanche... John Kinsella, nageur américain de longue distance, 68 ans... Claude Larose, ex-cadre supérieur au ministère des Transports du Québec, 69 ans... Chantal Renaud, épouse de l’ex-premier ministre, feu Bernard Landry, 74 ans... Louise Marleau, comédienne et actrice, 76 ans.

Disparus

Le 26 août 2005. Marius Fortier, 79 ans, le père des Nordi-ques et gestionnaire de hockey québécois... 2018. Neil Simon, 91 ans, prolifique dramaturge et producteur américain... 2017. Bernard Pomerance, 76 ans, dramaturge et poète américain (The Elephant Man en 1977)... 2016. Me Jocelyn Barakatt, 64 ans, avocat de Québec... 2015. PJ Kavanagh, 84 ans, poète anglais, professeur, acteur, animateur et chroniqueur... 2014. Jean Cosmos, 91 ans, auteur français... 2012. Jacques Bensimon, 69 ans, ancien commissaire de l’Office national du film (ONF)... 2007. David Karel, 63 ans, professeur d’histoire de l’art de l’Université Laval... 2004. Laura Branigan, 47 ans, chanteuse américaine... 1988. Jerry Trudel, 69 ans, journaliste sportif... 1975. Juliette Béliveau, 85 ans, comédienne et actrice... 1974. Charles Lindbergh, 77 ans, aviateur américain.