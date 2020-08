LÉVESQUE, Roch



À l'Auberge aux Trois Pignons, le 3 août 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé subitement monsieur Roch Lévesque, époux de dame Jacqueline Roy. Il était le fils de feu dame Blanche Roy et feu monsieur Alphonse Lévesque. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline; ses enfants: Nicole (Raymond Babin) et Yves (Suzanne Bélair); ses petits-enfants: Myranie (Dave), feu Sabrina, Bruno et Jean-Simon; ses 3 arrière-petits-enfants: Antoine, Thomas et Olivia; sa sœur: Danielle (Yves Gauvreau), feu Aurèle (Georgette Larrivée) et feu Rita (Paul Coulombe); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Roy: Huguette (Pierre Pigeon) et Antoine (Diane Lepage) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Auberge aux Trois Pignons, en particulier à madame Fatima, pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.