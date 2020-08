La LCF ne peut se cacher derrière la COVID-19, selon le nouveau copropriétaire des Alouettes

Le nouveau copropriétaire des Alouettes de Montréal Gary Stern a appelé mercredi à la patience des partisans de la Ligue canadienne de football (LCF) et reconnait que la situation financière de la ligue n’était pas parfaite avant-même la COVID-19.

Il y a une dizaine de jours, le commissaire de la LCF Randy Ambrosie a pris la dure décision de ne pas tenir la saison 2020, ce qui ne s’était jamais fait en 100 ans. L’annulation a créé des dissensions entre les joueurs et les têtes dirigeantes, accusées de ne pas avoir assez essayé.

«Nous ne pouvons pas nous cacher derrière la COVID-19 et l'utiliser comme excuse pour ne pas nous améliorer, a dit par communiqué celui qui est copropriétaire des Moineaux depuis décembre dernier. Elle n'a pas été, et ne sera pas, la cause de la chute de la LCF. Nous devons simplement voir ce virus comme une chose qui nous a permis de voir les failles dans le modèle d'affaires de notre ligue.»

«Le modèle de la LCF a besoin de changement, et l'année 2020 nous l'a prouvé», a-t-il ajouté.

Du progrès chez les Alouettes

Stern s’est félicité de l’embauche du président Mario Cecchini et du directeur général Danny Maciocia, qui «ont fait de très grands progrès à réorganiser la structure administrative et financière de l'organisation, en plus des opérations football.»

L’homme d’affaires est conscient des déboires financiers qu’ont connus les Alouettes lors des dernières années, mais qu’il avait de grands projets pour l’équipe depuis le début, citant notamment les prolongations de contrat de l’entraîneur Khari Jones et du quart-arrière Vernon Adams fils.

«Nous devons maintenant travailler main dans la main avec nos joueurs. Nous devons être d'autant plus à l'écoute de nos partisans, qui ont été loyaux envers nous, et également de tous les amateurs de football», a admis Stern avant de s’adresser directement aux partisans.

«J'espère sincèrement que vous allez regarder tout le bien que la LCF a fait au cours des dernières années et que vous allez nous accorder votre temps et votre appui, alors que nous allons la faire grandir et l'améliorer.»