La pandémie s’invite en ondes

La COVID-19 s’invitera dans plusieurs émissions de Télé-Québec cet automne.

C’est ce qu’on a constaté au lancement de programmation du réseau, organisé mercredi au restaurant Montréal Plaza. Un magazine de consommation comme Ça vaut le coût, animé par Marie-Soleil Michon, traitera du coronavirus en proposant, par exemple, un topo à propos des masques. Pour savoir s’il est suffisamment épais, il faudrait apparemment le mettre devant une source de lumière... Plus de détails à compter du 7 septembre.

L’indice Mc$ween, Moi j’mange et Format familial aborderont également la pandémie sous d’autres angles.

« On n’a pas l’intention de parler uniquement de COVID, mais avec tout ce qui se passe, on n’a pas le choix de s’y attarder », a indiqué le nouveau directeur général des programmes du diffuseur, Richard Haddad.

Le coronavirus sera également omniprésent dans De garde 24/7, l’émission la plus populaire de Télé-Québec avec 264 000 téléspectateurs. Tournés en début de crise, les trois premiers épisodes montreront comment les médecins de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont ont géré la situation. Les tournages suspendus, c’est eux-mêmes qui ont filmé les images.

Même chose pour 180 jours, qui tirera sa révérence cet hiver en montrant une année scolaire plutôt particulière.

L’après-Francs-tireurs

On connaît désormais l’identité de l’émission qui « prendra le relais » des Francs-tireurs, qui plieront bagage en décembre après 22 ans. Il s’agit de L’avenir nous appartient, un rendez-vous hebdomadaire d’une heure dans lequel les journalistes Émilie Perreault et Monic Néron, deux amies et ex-collègues au 98,5 FM Montréal, parleront d’enjeux sociaux en compagnie de personnes qui croient avoir trouvé des solutions.

Autres détails en vrac : la série documentaire Nos élus prendra l’antenne en novembre, de nouveaux Passe-Partout sont attendus au retour des Fêtes, et Rosalie Bonenfant se joindra à Patrick Lagacé et Pierre-Yves Lord cet hiver dans Deux hommes en or.

Enfin, la troisième – et dernière – saison de M’entends-tu? sera diffusée au printemps. Les tournages doivent recommencer en septembre.