Le terrorisme d’extrême droite

Au cours des dernières semaines, j’ai publié des billets sur l’influence du mouvement woke ainsi que sur les débordements violents de certaines des manifestations qui secouent le pays depuis la mort de George Floyd.

Ces billets me sont revenus à l’esprit en regardant la video de Jacob Blake ainsi qu’en regardant ce jeune de 17 ans qui a ouvert le feu sur trois manifestants, tuant deux d’entre eux. Je veux bien dénoncer l’emprise d’un mouvement dont je n’apprécie pas particulièrement la stratégie, les woke, et il me semble normal de remettre en question la présence dans les rangs des manifestants de factions violentes qui saccagent tout sur leur passage.

Le président Trump et son administration ont réagi promptement, déployant des moyens extrêmes tout en qualifiant à la fois les woke et les manifestants violents de représentants de l’extrême gauche. Encore mardi soir, Donald Trump tentait de rassurer ses concitoyens en soignant son image de président de la loi et de l’ordre.

On déplore le pillage et la destruction de biens privés ou publics, on peut également s’opposer au penchant doctrinaire d’une certaine gauche américaine, mais que fait-on pour contrer la propagation des théories les plus folles de QAnon ou encore les actions répétées des terroristes d’extrême droite?

Pourtant, depuis qu’il est en poste, le président Trump a été à maintes reprises sensibilisé à cette question, autant par le département de la Sécurité intérieure que par le FBI. Le site POLITICO rapportait mercredi matin que les spécialistes de la question, frustrés par l’inaction du président, ont fini par baisser les bras. Seul le dossier de l’immigration attirait son attention, essentiellement tout ce qui concernait la frontière avec le Mexique.

D’abord excités par les promesses de Donald Trump en 2016 et par son intérêt marqué pour les questions de sécurité, les employés de la sécurité intérieure (Homeland security) déchantent depuis et baissent les bras. On attend maintenant l’administration suivante, que ce soit en 2020 ou en 2024. Pour le président, les politiques en matière de sécurité sont teintées par la question raciale, les tristes événements de Charlottesville et le refus du président de condamner l’extrême droite confirmant la tendance.

L’inaction ou le désintérêt du président pour contrer le terrorisme intérieur, essentiellement lié à l’extrême droite, s’accompagne d’une attitude inquiétante à l’égard du mouvement QAnon. Associé régulièrement à l’extrême droite et au terrorisme intérieur, le mouvement semble plaire à Donald Trump. Interrogé récemment sur la présence de multiples candidats républicains qui s’associent à QAnon, le président a déclaré que le mouvement est constitué de patriotes qui aiment leur pays.

Que ce soit en refusant de s’intéresser à lutte contre le terrorisme d’extrême droite ou en soulignant la valeur d’un groupe dont le FBI déplore les gestes et les déclarations, le président américain démontre une fois de plus un biais évident. La loi et l’ordre ne valent que pour ce que lui considère comme l’extrême gauche?

Il ne reste plus qu’une seule soirée à la convention républicaine. On nous promettait un message positif. Peu importe que le président soit vu avec en compagnie de représentants des minorités ou qu’on en fasse défiler au micro, le vote des plusieurs de ces communautés sera difficile à obtenir.

Mercredi soir, Mike Pence a choisi de modifier son discours pour l’adapter aux incidents qui se déroulent ailleurs au pays. Allait-il trouver les mots justes pour ramener le calme au Wisconsin? Que dirait-il à la communauté noire? Commenterait-il le travail des policiers ou la mort de manifestants abattus par un jeune homme armé de 17 ans? Pas un mot, il a plutôt conforté les victimes de l’ouragan Laura et rappelé qu’on ne tolérait rien d’autre que la loi et l’ordre.

Si ces propos à l’endroit des Américains touchés par l’ouragan étaient légitimes et nécessaires, il semble qu’on ne devait pas s’attendre à ce que le vice-président risque de mettre son patron dans l’embarras. Après tout, Donald Trump oserait-il secouer sa base électorale? Confirmerait-il que l’extrême droite était présente dans les rues de Kenosha?

Avec les années, je me suis habitué à la propagande diffusée par les deux formations politiques pendant les conventions. Je ne m’habitue pourtant jamais complètement aux mensonges répétés ou à l’hypocrisie dont les républicains n’ont pas l’exclusivité. Mais si vous cherchez la logique la plus tordue en 2020, il vous faut regarder du côté de la formation politique sur laquelle Donald Trump semble avoir un contrôle total.

La loi et l’ordre? Oui, mais pour cette présumée extrême gauche et, surtout, si la couleur de votre peau est plus foncée.