L’illusionniste

La seconde soirée de la convention républicaine nous a offert un spectacle impressionnant. Moins sombre que la soirée de lundi, celle d’hier nous a rappelé les talents de concepteur de Donald Trump et sa maîtrise de l’utilisation des différents médias.

Loin de baisser les bras, le président sortant se bat vigoureusement et, s’il maintient le rythme mercredi et jeudi, il pourrait bien marquer de précieux points dans sa tentative de combler l’écart qui le sépare de son adversaire démocrate.

Le casting d’hier est parvenu à établir un équilibre presque parfait entre le désir de solidifier la base et le besoin de s’approcher des électorats avec lesquels Donald Trump est à la peine. Nous avons entendu plusieurs orateurs et oratrices plus jeunes, ainsi que des représentants convaincants des minorités.

Cette téléréalité léchée mettait cependant en évidence deux éléments qui pourraient rebuter des électeurs informés: un nombre record de mensonges ou de déformations de la réalité, ainsi qu’une récupération sans précédent de la présidence et de la Maison-Blanche dans une campagne électorale.

Vous vous souvenez peut-être de la tristement célèbre déclaration de l’ancienne conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway. Le président détenait des faits alternatifs, disait-elle il y a quelques années. Eh bien, je ne compte plus les manifestations de cette réalité alternative depuis deux jours.

Si nous sommes habitués à ce que les formations politiques présentent les faits sous un jour qui leur est favorable, généralement, on ne nie pas ces faits ou on ne les invente pas. La liste est bien longue, mais je me contente de préciser que, dans la seule soirée d’hier, on a menti sur l’économie, sur la politique étrangère, sur la famille Biden, sur la gestion de la pandémie et sur l’immigration.

Au-delà de ce monde imaginaire et sombre qui a besoin de la famille Trump et de son patriarche pour survivre, les stratèges républicains n’ont pas hésité à frôler l’illégalité tout en balayant du revers de la main l’éthique à laquelle se soumettaient les prédécesseurs du 45e président.

L’historien que je suis ne se souvient d’aucun président qui ait exploité de cette manière la Maison-Blanche et les membres de l’administration à des fins partisanes. Il va de soi qu’un président jouit d’un avantage certain, puisque la couverture constante de ses activités lui assure une présence médiatique importante. De son bureau, il peut prendre des décisions qui influencent les perceptions.

Hier soir, nous avons eu droit à deux moments inédits. Il y a bien eu cette intervention du secrétaire d’État Mike Pompeo. Si on ne verse pas carrément dans l’illégalité, disons qu’on exploite un flou et que la pratique est pour le moins douteuse. À ce discours, il faut ajouter cette cérémonie pendant laquelle le président lui-même souhaitait la bienvenue à de nouveaux citoyens américains.

Donald Trump assume pleinement son image de rebelle, d’homme indépendant à qui on ne dicte rien et qui, au besoin, fera table rase du passé. Si cette stratégie le sert bien depuis 2016, elle ne représente pas moins un nouveau test pour les institutions et les traditions constitutionnelles.

À n’en point douter, les soirées de mercredi et jeudi constitueront des moments forts. Si les sondages nationaux sont résolument favorables au démocrate Biden, l’absence de coups de sonde plus fréquents dans certains États pivots permet de croire que le spectre de 2016 plane sur l’élection de 2020. Biden y détient-il une avance aussi importante qu’on le laisse entendre? Les républicains en doutent et ils exploiteront chaque seconde de la convention pour marteler le message et cibler leur électorat. Rien n’est joué.