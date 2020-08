Loger les sans-abri avec de graves troubles mentaux est plus rentable

MONTRÉAL – Financer l’accès au logement pour les sans-abri ayant des troubles mentaux graves serait plus rentable que de les laisser à la rue, estiment des chercheurs de l’Université McGill.

L’étude dévoilée mercredi s’est penchée sur le coût de la lutte à l’itinérance dans cinq grandes villes canadiennes à travers le programme fédéral Logement d’abord, qui met l’accent sur l’accès au logement comme meilleur moyen d’aider les sans-abri.

Lorsqu’ils sont dans la rue, l’encadrement des sans-abri ayant de graves problèmes mentaux coûte environ 75 000 $ par année, soit 24 000 $ de plus que ceux ayant des besoins modérés, ont calculé les auteurs de l’étude.

Ils expliquent que «la majeure partie des coûts associés au modèle Logement d’abord pour les personnes atteintes de troubles mentaux graves est compensée par des économies dans d’autres services qu’utilisent les personnes en situation d’itinérance, notamment les refuges d’urgence.»

«La réduction des coûts associés aux refuges, aux visites médicales et aux incarcérations fait de ce modèle une stratégie plus payante si on l’utilise auprès de cette population», a commenté dans un communiqué Eric Latimer, auteur principal de l’étude, qui est professeur au Département de psychiatrie de l’Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas.

Les chercheurs ont observé une réduction de 69 % des coûts d’intervention chez les personnes ayant de graves troubles mentaux contre une réduction de 49 % pour les autres.

M. Latimer estime que les gouvernements provinciaux devraient être plus nombreux à puiser dans leurs propres poches pour soutenir le programme Logement d’abord, principalement financé par le gouvernement fédéral.