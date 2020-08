Si les performances du Canadien de Montréal lors des séries éliminatoires ont réjoui Claude Julien en son absence, l’entraîneur-chef ne cache pas que certains dossiers devront tout de même être abordés prochainement dans un objectif d’amélioration de l’équipe.

«On doit trouver un bon deuxième gardien, c’est une priorité, a noté Julien, lors de son point de presse avec les médias, mercredi. Carey Price est incroyable lorsqu’il est reposé. Il faut également que les quatre trios soient constants. Nous allons peut-être tenter d’ajouter un peu de profondeur en attaque.»

À ce sujet, le défenseur Jeff Petry avait, un peu plus tôt mercredi, identifié le petit gabarit des attaquants de l’équipe et le manque de «punch» offensif comme étant deux éléments qui pourraient/devraient être sur la table du directeur général Marc Bergevin.

Qu’en pense Julien?

«Tu dois être gros, mais efficace également. On va toujours essayer d’améliorer notre équipe, mais c’est plus facile de le dire que de le faire. On n’hésitera pas à se tourner vers de l’aide externe au besoin, mais on peut aussi donner du temps de glace à nos jeunes joueurs prometteurs. Le but est d’avoir une équipe qui compétitionne pour la coupe Stanley.»

Le cas Max Domi

Max Domi a, pas nécessairement pour les bonnes raisons, fait beaucoup parler de lui dans les dernières semaines.

Après avoir connu des séries éliminatoires franchement difficiles, l’attaquant a récemment retiré toute mention de son association avec le Canadien sur les réseaux sociaux. De quoi alimenter les spéculations...

«Max est un bon patineur, a convenu Julien. Il a connu une moins bonne saison que l’an dernier, mais sa production a quand même été décente cette année. On l’encourage à décocher plus de tirs, même si on sait qu'il est davantage un fabriquant de jeu. Il sera probablement appelé à jouer à l’aile avec les trois centres que nous avons présentement.»

Julien faisait alors allusion à Nick Suzuki, Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi.

Claude Julien réplique à Phillip Danault

L’entraîneur-chef Claude Julien a lancé un message à Phillip Danault, qui a dévoilé mardi ne pas être nécessairement prêt à accepter un rôle défensif sur le troisième trio à long terme avec le Canadien de Montréal comme ce fut le cas pendant les séries éliminatoires.

«Il n’est pas question que je dise à Phillip que je ne veux pas qu’il marque des buts, a lancé Julien, mercredi, lors d’un point de presse. Phillip peut jouer du bon hockey dans les deux sens de la patinoire et j’espère que ça va continuer. Si tu as des joueurs qui s’en font plus avec eux-mêmes qu’avec l’équipe, on a un problème. Cela dit, je ne crois pas que Phillip soit ce type de personne.»

«Dans le hockey d’aujourd’hui, et en tant qu’entraîneur, tu as besoin de voir tout le monde produire. Il faut que tous tes trios soient dominants. Ce que j’aime de nous, c’est qu’on est actuellement plus solides au centre qu’on ne l’a jamais été», a poursuivi Julien.

«Ce qui est plaisant dans notre métier, c’est de gagner. Plusieurs joueurs inscrivent 90 points, mais ne gagnent pas et ils ne sont pas heureux.»

L’émergence de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi pendant les récentes séries a relégué Danault au troisième trio, au centre de Paul Byron et Artturi Lehkonen. Ce trio s’est vu attribuer un rôle surtout défensif. Danault a également vu son temps de jeu sur l’avantage numérique être considérablement réduit.

«Je ne sais pas si je suis prêt à accepter ça, a dit Danault sur la place qui lui a récemment été confiée dans la hiérarchie des trios du Tricolore. J’aime produire offensivement et je sais que je peux encore atteindre un autre niveau sur le plan offensif. Je ne sais pas si je veux me limiter à un rôle strictement défensif. Je ne pense pas m’améliorer en ayant des missions seulement défensives.»