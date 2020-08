Petry en position avantageuse

MONTRÉAL | Jeff Petry aura un contrat à renégocier à la fin de la saison 2020-2021. L’Américain de 32 ans déjà manifesté son désir de poursuivre l’aventure à Montréal, mais il ne le fera certainement pas à n’importe quel prix.

Wade Arnott, l’agent de Petry, disposera de comparables intéressants pour négocier le prochain pacte de son défenseur avec Marc Bergevin.

Sur le plan offensif, Petry a amassé 40 points ou plus à ses trois dernières saisons avec le Canadien. Il a récolté 40 points (11 buts, 29 passes) en 71 matchs cette année, 46 points (13 buts, 33 passes) en 81 matchs en 2018-2019 et 42 points (12 buts, 30 passes) en 82 matchs en 2017-2018.

À travers la LNH, seulement onze défenseurs ont franchi le plateau des 40 points lors des trois dernières saisons. Il y a évidemment de gros noms dans cette liste. En plus de Petry, on parle de Brent Burns (Sharks), John Carlson (Capitals), Victor Hedman (Lightning), Roman Josi (Predators), Erik Karlsson (Sharks), Torey Krug (Bruins), Kristopher Letang (Penguins), Alex Pietrangelo (Blues), Ryan Suter (Wild) et Keith Yandle (Coyotes).

Petry n’a pas l’impact d’un Hedman, d’un Josi ou d’un Pietrangelo. C’est vrai, mais il reste un défenseur très fiable qui produit à un bon rythme et qui ne visite pratiquement jamais l’infirmerie. Quand on analyse les salaires des dix autres défenseurs dans le club des 40 points et plus depuis trois ans, on remarque qu’ils gagnent entre 5,25 millions (Krug) et 11,5 millions (Karlsson). La moyenne salariale des onze défenseurs se situe à 7,52 millions. Et ce chiffre augmentera sous peu puisque Krug et Pietrangelo pourraient devenir deux des joueurs les plus convoités sur le marché des joueurs autonomes sans compensation.

Un dossier important

Petry touchera un salaire de 5,5 millions en 2020-2021. Marc Bergevin pourrait lui offrir dès maintenant une prolongation de contrat pour éviter de voir son défenseur attaquer le marché des joueurs autonomes à la fin de la prochaine saison.

L’ancien des Oilers d’Edmonton n’a pas caché son désir d’entreprendre rapidement des discussions avec Bergevin.

« Oui, j’aimerais en parler, a dit Petry. Dès le premier jour à Montréal, il y a cinq ans, je me suis bien senti. J’aime cette ville. J’ai joué mes premières séries à ma première saison à Montréal. C’était une grosse raison dans mon choix de signer à nouveau avec le CH. Ma femme et moi aimons ça, c’est notre maison. S’il y a une occasion de revenir, si je reçois un appel pour négocier, c’est une chose que je serais très intéressé. J’aime mon temps ici. »

Sur le plan stratégique, Petry pourrait toutefois recevoir comme conseil de patienter encore un peu. Les 31 équipes de la LNH continueront de marcher sur des œufs avec l’incertitude reliée à la pandémie de la Covid-19.

« On connait les circonstances et la réalité du plafond qui ne bougera pas pour quelques saisons, a précisé Petry. Les chiffres sont difficiles à prédire, je laisse ça à mon agent ou à mon DG. Si l’équipe approche mon agent à propos d’une prolongation, je serai ouvert à l’idée de négocier. Je considérerais une proposition. Mais je n’ai pas encore parlé à mon agent pour savoir à quoi m’attendre. »

Plus d’offensive et de poids

Petry n’ira pas cogner à la porte de Bergevin pour lui offrir des conseils. Mais il a tout de même donné des pistes de solution pour améliorer l’équipe à court terme.

« En séries, nous avons aussi manqué un peu d’attaque, a rappelé le numéro 26. C’est important de jouer défensif, mais tu dois générer de l’attaque dans la nouvelle LNH. Les matchs ne se terminent pas 1 à 0. La LNH se dirige vers plus d’offensive. Quand nous donnions deux buts, nous avions parfois de la difficulté à revenir. Nous aurions besoin de joueurs qui seront des menaces offensives et qui marqueront sur une base régulière. Nous sommes une équipe rapide, mais nous manquons un peu de poids également. Nous aimerions ajouter un gros attaquant qui cadrerait avec notre rapidité, mais qui apporterait aussi de la robustesse. Un gars qui dérangerait en échec-avant. »