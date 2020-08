Québec doit se réveiller

Où est passée cette époque où Québec croyait que tout était possible, où les projets avançaient et où on se réjouissait de voir les millions de dollars d’investissements pleuvoir sur le territoire ?

• À lire aussi: L’appui au tramway plombé par l’«hésitation» du gouvernement

Ces derniers mois, à mesure que s’est joué le « party pour trouver des défauts au tramway », comme il l’exprime, Régis Labeaume s’est beaucoup posé cette question, et bien d’autres.

« Où est la fierté de 2008 ? Où est la ville la plus ambitieuse et la plus attractive ? Est-on en train de revenir à nos vieux démons d’avant 2008 ? »

Le maire ne peut concevoir que Québec, à qui Montréal a permis de boucler le financement du tramway, pourrait cracher sur les trois milliards de dollars d’investissements du provincial et du fédéral... et les retourner à Montréal pour d’autres projets de tramway.

« Il faut finir ce party et se réveiller », lance celui qui a très bon espoir, malgré tout, de voir le projet se réaliser.

Signaux contradictoires

L’éléphant dans la pièce, c’est le troisième lien, considère-t-il.

Il est vrai que le gouvernement envoie bien des signaux contradictoires. Il se montre soucieux de satisfaire la clientèle qui soutient le projet de troisième lien. Le tramway ne doit pas sembler plus prioritaire que le troisième lien, quitte à le ralentir.

Néanmoins, Régis Labeaume ne peut balayer toutes critiques le concernant dans cette déconvenue qui plane sur le projet. Il s’est montré très malhabile au fil des ans, en soufflant le chaud et le froid sur le tramway.

Il s’est d’abord fait élire en s’y opposant vertement, en 2007, pour ensuite y revenir, en 2009, y renoncer à la demande du gouvernement libéral, pour une question de coûts, et y revenir à la suggestion du gouvernement libéral, pour une question d’ambition.

Se montrer plus patient

M. Labeaume devrait aussi se montrer plus patient pour répondre aux questions et expliquer le projet, attitude qui fait défaut depuis le début.

Il aurait dû être plus présent cet été, alors que le projet avait mauvaise presse et qu’on larguait le trambus pour respecter le budget.

Au contraire, rétorque le principal intéressé, il lui fallait laisser le plancher à Daniel Genest, directeur du bureau de projet, pour ne pas créer de distraction.

Quoi qu’il en soit, le maire dit maintenant avoir « le couteau entre les dents » et « la pédale dans le plancher » pour la suite. Grand bien lui fasse. Québec a besoin de ce projet si elle ne veut pas crouler sous les bouchons de circulation comme à Montréal, d’ici 15 ans.

On peut aussi penser que le politicien ambitionne de léguer autre chose qu’un amphithéâtre qui, à ce jour, n’a toujours pas accueilli l’équipe de la LNH tant espérée.