Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 27 août:

«Filles de moto»

Début de la deuxième saison où les femmes motocyclistes prennent d’assaut les routes du Canada. Outre un arrêt au Salon de la moto de Montréal, Catherine brave le froid pour la virée des Mammouths. En plein mois de mars, elle enfourche son bolide à deux roues et se joint à des irréductibles.

Jeudi, 19 h 30, Unis TV.

«L’indice Mc$ween»

Faire fructifier ses avoirs grâce aux bitcoins et à des actions à la bourse, c’est possible? Pierre-Yves Mc$ween achète les deux pour en avoir le coeur net. Côté transport, l’animateur a maintenant accès à un réseau d’autopartage. Il se plaît donc à décortiquer cet univers routier.

Jeudi 19 h 30, Télé-Québec.

«Intouchables»

Alors que les séries de la Ligue nationale de hockey battent leur plein, Marie-Claude Savard s’attaque à un sujet capital: l’argent dans l’univers du hockey professionnel. On parle profits et gestion financière, mais aussi problèmes. Serge Savard et Vincent Damphousse, deux anciens joueurs du Canadien de Montréal, jettent un regard sur l’industrie.

Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Sexe à New York 2»

Alors que les plus fervents fans de Carrie Bradshaw et ses amies se croisent encore les doigts pour la poursuite de leurs aventures, le quatuor se lance dans sa deuxième escapade au cinéma. Leur destination de rêve? Abou Dabi, la capitale des Émirats arabes unis. Ce sera chaud!

Jeudi, 20 h, V.

«Détenu no 1: l’ascension de Danny Trejo»

L’acteur Danny Trejo a eu une vie très mouvementée. S’il a dû négocier avec une jeunesse difficile, des problèmes de consommation et la prison, il a plus tard pu goûter aux joies de fouler des tapis rouges à Hollywood. Sobre depuis des décennies, il redonne maintenant au suivant.

Jeudi, 20 h, Investigation.

«Station Potluck»

Pour mettre en appétit la comédienne Guylaine Tremblay, Stefano Faita lui concocte des pâtes à la puttanesca avec du thon alors que Hugo Saint-Jacques se lance dans la confection d’une salade libanaise. Aussi, comment mieux congeler nos aliments à la maison? Émilie Fournier a plusieurs idées à ce sujet.

Jeudi, 21 h, Zeste.

«Pablo Escobar»

Les amoureux Javier Bardem et Penélope Cruz se retrouvent devant les caméras de cinéma alors qu’ils entretiennent une liaison, mais cette fois respectivement dans la peau du célèbre narcotrafiquant et d’une journaliste colombienne. Dans un dangereux monde, ils vivront une histoire passionnée, mais aussi aux lourdes conséquences.

Jeudi, 23 h 06, TVA.