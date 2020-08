Trump, élections: les É.-U. se préparent au pire

Aux États-Unis, en vue des présidentielles de tous les dangers, des responsables, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, se préparent à faire face à de graves troubles sociaux et politiques.

Ainsi le Transition Integrity Project (TIP) étudie-t-il, à l’aide de simulations, comment l’élection présidentielle pourrait être manipulée et perturbée. Réunissant des démocrates et des républicains anti-Trump, le groupe de recherche est constitué d’universitaires, de cadres politiques, de journalistes et d’autres experts.

Inspirée du modèle militaire courant – les fameux «jeux de guerre» –, la simulation politique de l’après-élection a été organisée par une ancienne cadre supérieure civile du Pentagone, la Pre Rosa Brooks, et l'historien Nils Gilman.

Dans mon livre qui sort bientôt, Stupides et dangereux – Les États-Unis à l’ère de Trump, je fais appel à Rosa Brooks pour savoir quelle serait la réaction des chefs militaires si Trump, par ses décisions et ses comportements erratiques, mettait en danger la sécurité nationale des États-Unis. Mais c’est là une autre histoire.

Revenons à la présidentielle. Les scénarios simulent quatre résultats du scrutin: une victoire décisive de Biden, une victoire étroite de Biden, une victoire de Trump au collège électoral, couplée à une perte du vote populaire, et une victoire décisive de Trump. Dans tous les scénarios, sauf celui d'une victoire massive de Biden, les spécialistes concluent que les choses vont terriblement mal tourner.

Les participants au Transition Integrity Project écrivent dans leur rapport final, publié récemment: «Nous estimons avec une grande probabilité que les élections de novembre seront marquées par un paysage juridique et politique chaotique. Nous croyons également que le président Trump est susceptible de contester le résultat par des moyens à la fois légaux et extralégaux, dans une tentative de conserver le pouvoir.»

La Pre Brooks déclare: «La conclusion générale et déprimante de nos simulations est que, si la campagne Trump est vraiment déterminée à rester au pouvoir quoi qu'il arrive, et si elle est prête à être absolument impitoyable à ce sujet, il sera difficile de l’en empêcher.» Elle ajoute que la seule riposte possible serait de tenir des manifestations pacifiques massives. Selon elle, descendre dans la rue est l'une des dernières lignes de défense des citoyens lorsqu'un système politique démocratique s'effondre.

Effectivement, une coalition de groupes progressistes et de conservateurs anti-Trump a déjà commencé à s'organiser pour faire descendre les gens dans la rue si Trump tente de tricher en novembre. Un tel mouvement de masse pourrait-il réussir aux États-Unis? Les récentes manifestations pour la justice raciale, parmi les plus importantes que l'Amérique ait jamais vues, pourraient être prémonitoires. Vraiment extraordinaire que l’on envisage aux États-Unis une «révolution de couleur» comme celles qui ont chassé les autocrates dans les pays postsoviétiques et qui menacent maintenant le dictateur de Biélorussie.

Dans la simulation d’une victoire serrée de Joe Biden, Trump refuse d'admettre sa défaite et allègue la fraude dans le vote par correspondance. Ça dure des mois avec des troubles massifs que la police ne peut contenir, ouvrant la voie aux milices d’extrême droite et aux partisans armés de Trump, décidés à réprimer ce qu'ils considèrent comme une tentative de coup d'État. Le TIP écrit dans son rapport postsimulation: «Le potentiel de conflit violent est élevé, d'autant plus que Trump encourage ses partisans à prendre les armes.»

Selon le Pr Nils Gilman: «Ce n’est pas seulement Trump. Trump exacerbe de manière unique une certaine catégorie de risques liés à la contestation électorale, mais les raisons pour lesquelles ces risques existent sont plus profondes que lui. Trump est plus un symptôme qu'autre chose.»

Le journaliste républicain anti-Trump d’origine canadienne David Frum a participé à l’exercice. Il observe qu’avec l’imprévisibilité de Trump, ses adversaires, dans les simulations politiques, avaient peine à trouver des ripostes efficaces à ses outrances. Les résultats du scénario dépendaient de qui avait pris les initiatives les plus inattendues et audacieuses au point d’être anticonstitutionnelles. C’était souvent le fait des joueurs qui incarnaient Trump et son équipe.

L'exercice a mis en évidence les principales lacunes du système politique américain, qui le rendent particulièrement vulnérable à un effondrement catastrophique en 2020.

Ces simulations politiques des professeurs Rosa Brooks et Nils Gilman me confortent dans mon opinion: Trump va tout faire pour rester à la Maison-Blanche. Et il rêvera, à l’exemple de Poutine, de se présenter à nouveau en 2024. Si sa santé ne le permet pas, il va vouloir que ses enfants poursuivent sa dynastie.