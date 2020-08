Une autre histoire de belle-mère

J’aime ça quand une belle-mère vous écrit pour raconter combien sa belle-fille est une épine dans sa vie, mais je vois rarement le contraire. C’est pourquoi je vous écris aujourd’hui, car la mienne est supposée m’aimer, mais rien ne la retient de vouloir garder son fils pour elle-même, à son seul service. Et elle agit pareillement avec notre enfant de 8 ans. Résultat : je suis celle qui nuit à tout le monde et j’en ai marre de me sentir rejetée. Mon conjoint me dit que je fabule, elle me dit que j’exagère, et mon fils aime sa grand-mère en plus. Que me reste-t-il comme avenue pour faire reconnaître mes droits ?

Une bru indignée

Je suis dans une impasse pour vous répondre avec si peu d’informations. Tout le monde semble être contre vous, mais se pourrait-il que vous vous soyez mis tout le monde à dos par votre attitude ? Écrivez-moi de nouveau si je suis dans le champ.