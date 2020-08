BOUCHARD, Rachel



Au centre d'hébergement St-Raymond, le 17 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Rachel Bouchard, fille de feu monsieur Raoul Bouchard et de feu madame Marie-Anne Richard. Elle demeurait à Rivière-à-Pierre.à compter de 12h30L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Bouchard laisse ses frères et sœurs: feu Bruno (feu Gisèle Martel), feu Claire (feu Philippe Lacombe), feu Maurice, feu Adrien, feu Rosario, feu Robert (feu Marguerite Muir), Fernande (feu Valère Delisle) et Lucien; sa cousine Estelle Plamondon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le Dr Gilles Hamel son médecin de famille ainsi que le personnel du centre d'hébergement St-Raymond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.