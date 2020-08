TURCOTTE, Pierre



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 29 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Pierre Turcotte, fils de feu monsieur Wilfrid Turcotte et de feu dame Nadège Bussières. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Yves, feu Guy (feu Jeannine Dugal), feu Claude, Wilfrid, feu Ghyslaine, feu Christophe (feu Rita Drolet), Marius et feu Nadège, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leur humanisme, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bur. 202 Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.