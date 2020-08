BROCHU, André



Le 3 mai 2020, André Brochu nous a quittés paisiblement et en toute dignité à l'âge de 84 ans, accompagné de sa Marie-Paule et ses fils qu'il aimait tant. Il était le fils de feu Amanda Laliberté et de feu Joseph Napoléon Brochu. Il laisse dans le deuil, son épouse adorée, Marie-Paule Blais, ses fils: feu Paul-André, Laurent (Isabelle Lacasse), Vincent (Monic Dutil), feu Marie-Pascale et David (Catherine Roberge); ses petits-enfants: Chloé (Anthony), Laurence (Jean-Emmanuel), Pascale (William), Audrey, Mathieu, Raphaëlle et Joseph et ses arrière-petits-enfants: Kyme et Jack. Ses frères et sœurs: feu Jeannette (feu Edmond Vallières), feu Gilberte, feu Alphédor (feu Germaine Couture), feu Laval (feu Jeannine Giroux), feu Marcel (feu Lucie Ferron), feu Fernand (feu Gilberte Vallières), feu Sylvio ( Madelaine Allen), feu Rollande (feu Dominique Giguère, feu Yvette Marcoux), Madeleine (feu Fernand Gagné), Paul-Henri (feu Ghislaine Fournier), Colette (feu Jean-Guy Blais), Donald (feu Irène Goulet, Nicole Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs Blais: Louis, Georgette, Monette (feu Réginald Lemieux), Sylvia (feu Fernand Gosselin), feu Gabriel (feu Jeannine Fontaine), feu Georges (Évangeline Bélanger), Yvon, Francine ( Roger Duchesne), Denis (Lise Carter), Jacqueline (feu Gilles Bédard), Jacques (Danielle Soucy), Pâquerette (Robert Fidees), Danielle (Jules Savard), feu Camille ainsi que plusieurs neveux-nièces, cousins-cousines et amis(es).