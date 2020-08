THIBAULT RICHARD, Édith



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 août 2020, à l'aube de ses 104 ans, est décédée madame Édith Thibault, épouse de feu monsieur Emmanuel Richard, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Marie Caron et de feu Alfred Thibault. Elle était la mère de: Gilles (Diane Boucher), feu Jocelyn (Pierrette Tondreau) et Mario (Suzanne Fortin). Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants: Marie-Josée (Stéphane Coulombe) et Caroline Richard, Luis (Jessee-Eve Vaillancourt), Francis (Catherine Boissonneault) et Simon Richard (Carole-Ann Boucher); ses arrière-petits-enfants: Charles et Ann-Marie Coulombe; Thomas Bernier, Alicia, Malick et Layla Richard, Emmanuel et Raphaël Richard; Kaylee Anne et Rosaly Richard. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Laura (feu Jean-Marie Kirouac), feu Gérard (feu Rose-Alice Cloutier), feu Armand (feu Marie-Berthe Richard), feu Albert et feu Angéline Thibault; de la famille Richard: feu Yvonne (feu Napoléon Landry), feu Jeanne (feu Adrien Fournier), feu Eva (feu Raoul Proulx et feu Paul-Emile Bernier), feu Maurice (feu Jeannette Bernier) et feu Bernadette (feu Lionel Gaudreault). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien et les excellents soins ainsi qu'aux membres du personnel de la Résidence Audrey Bourgault et auparavant Johanne St-Pierre de L'Islet, pour la qualité de leurs services et de leurs soins, leur dévouement et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 29 août 2020 à compter de 12 h 30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.