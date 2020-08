RODRIGUE, Pierrette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 août 2020, est décédée à l'âge de 72 ans, dame Pierrette Rodrigue, demeurant à Québec, ex-épouse de feu Théodore Avoine. Elle était la fille de feu Ulderic Rodrigue et de feu Jeanne-D'Arc Ouellet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Pascale Dodier), Mario (Jessyca Tremblay) et Mélanie (Mario Langlois); ses frères et sœurs: feu Jacqueline (feu Jules-Émile Daigle), Lucille (feu Ovila Vallière), Marie-Claire (Clermont Leguérard ), Marguerite (René Auclair), Gaétan (Loraine Cardinal), Nicole (Pierre Gignac) et Michel; ses petits-enfants: Yannick, Stéphanie, Christina, Christopher, Samuel, Dimitri, Jennifer, Jimmy et Mégane; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances,de 9h à 12h et de 13h à 13h45 auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lauberivière, 401 Rue Saint-Paul, Québec, QC G1K 3X3, (418) 694-9316.