AUDET, Robert



Au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 8 août 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Robert Audet, fils de feu monsieur Lucien Audet et de feu dame Rachel Savard. Il demeurait à Saint-Casimir, autrefois de Saint-Alban.Il a été confié à laMonsieur Audet laisse dans le deuil, ses enfants: Céline (Jacques Arsenault), Roger (Michèle St-Germain), Diane (Nelson Marcotte) et Julien (Lisette Johansen); ses petits-enfants: Audrey, Natacha, Jessica, Cassandra, Maxime et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Marcel (feu Gisèle Genest), Colette (feu Henry Leboeuf), Fernand (Jeannette Marcotte), Nicole (feu Yvon Grondines), Lise (feu Raymond Hamel), Denise (Gérard Grondines), Ginette, René (Johanne Gariépy) et Donald (Martine Audet); il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants madame Aline Marcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec), G3L 1W1, 418-337-3658.Le formulaire est disponible en ligne via: https://www.jedonneenligne.org/fsssp/frm_detail.php?FrmUID=2 .