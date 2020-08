TREMBLAY BÉLAND, Pierre



Au CHSLD St-Jean-Eudes, le 2 août 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Pierre (Bill) Tremblay Béland. Né à Jonquière, le 21 mai 1951, il était le fils de feu Lucille Moisan et de feu monsieur Léopold Tremblay, fils adoptif de feu dame Alice Rossignol et de feu Adrien Béland. Il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Pierre laisse dans le deuil ses sœurs et son beau-frère : Louise (Daniel Dufour) et Andrée; son frère Jean Béland; ses neveux et nièces : Martin, Karine, Sophie, Annie, Simon, Mélissa, Marjorie, Nathalie, ainsi que plusieurs ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Michel. Un merci spécial à monsieur Benoit-Luc Simard pour s'être occupé de Pierre pendant de nombreuses années et encore aujoud'hui. La famille remercie tout le personnel du 2è étage du CHSLD St-Jean-Eudes pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHSLD St-Jean-Eudes, Site : www.chsje.com, Tél. : 418-627-1124.