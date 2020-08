BOILY, Gaétan



À son domicile, le 20 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gaétan Boily, conjoint de dame Francine Poirier. Il était le fils de feu Ernest Boily et de feu Alma Côté. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 28 août de 19h à 21h30, samedi, jour de la célébration, à compter de 9h. La direction de la célébration a été confiée à laOutre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Annick; ses petites-filles: Cassandra et Gabrielle Nadon; ses frères et sœurs: feu Pierre, Lise (Réal Garon), Gilles, Jean-Guy (Carole Giguère), Sylvie (Marcel Gosselin) et Linda (Raymond Doyon). Il était le beau-frère de Sylvie et Roger (Victoria Kravchuk). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Boily et Poirier et de nombreux amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec (3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Montréal, H2A 1B6) : https://www.diabete.qc.ca/fr/