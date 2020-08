CHARTIER DRAPEAU,

Lucille



À la Résidence Aviva, milieu de vie pour aînés, le 28 mars 2020, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée Madame Lucille Chartier, épouse de feu Julien Drapeau, fille de feu monsieur Aimé-E Chartier et de feu madame Evelina Savard.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Céline Thibeault), Charles, Lucie et Michel (Myriam Kearns); ses petits-enfants: Jean-Bernard (Judith Petitpas), Audrey, Pierre-Charles (Annie-Claude Thiffault), Mélissa (Antoine Tarlier), Anne-Marie et Nicolas (Béatrice Gouin-Boisvert); ses arrière- petits-enfants: Rémi, Ève-Marie, Marguerite, Mia, Tom, Cécile et Lionel ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Paul-Aimé (feu Blanche Légaré), feu Jeanne (feu Georges Bertrand), feu Henri (feu Eugénie Jobin), feu Bernadette (feu Charles Falardeau), feu Alphonsine (feu Léo Guay, feu Antonio Côté), feu Antonio (feu Dora Léger), feu Albert (feu Julie Lachance), feu Germaine (feu Armand Dion), feu Anna-Marie (feu Alphonse Juneau), feu Gérard (feu Annette Lemieux), feu Cécile, feu Jean-Louis (feu Jeanne Bernier) et de feu Claire (feu Antonin Lemieux). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Drapeau: feu Aurèle (feu Alice), feu Emilien, feu Clément, feu Rachelle (feu Raymond Clavet), feu Thérèse (feu Ovide Guillemette), feu Marie-Paule, feu Yolande (feu Marcel Soucy), Pauline (feu Glen Phillips), feu Jean-Guy (Gaby Riendeau), Joseph (Madeleine Lafrance) et de feu Florian (Lilianne Royer). La famille tient à remercier les infirmiers, infirmières et préposés de l'unité 4000 chez Aviva, pour les bons soins prodigués à leur mère.