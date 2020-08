GUENETTE, Maurice



À l'hôpital Laval où il a reçu des soins empreints de douceur, est décédé M. Maurice Guenette. Il venait d'avoir 91 ans. Vivre ces derniers moments avec lui fut une belle expérience. Il était serein et curieux de savoir ce que lui réservait l'autre côté. Il est parti dignement et nous manquera énormément! Repose en paix!Une cérémonie sera célébrée ultérieurement en toute intimité. Outre son épouse, madame Lise Poulin, il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Dr Steve Smith), Madeleine (Mark Joyce), Geneviève (Nathalie Bolduc) et Pierre (Isabelle Castonguay). La famille tient à remercier la résidence Chanoine-Scott pour les bons soins prodigués.