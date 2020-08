ST-ONGE, Angèle



Le 1er août 2020, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée madame Angèle St-Onge, épouse de feu monsieur Robert Beaudet, fille de feu madame Emilia Guérard et de feu monsieur Lorenzo St-Onge. Autrefois de Leclercville, elle demeurait à Sainte-Croix.L'inhumation suivra au cimetière de Leclercville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Louis (Gisèle Bélanger), Marie-Lise, Julienne (Bernard Morin), Daniel et Carole (Gino Lamarre); ses petits-enfants : Pascal, Yannick, Alexandra (Pierre-François Fortin), Samuel (Lily Monat), Michaël (Élysanne Filion); ses arrière-petits-enfants : Ophélie, Kaleb et Océanne; ses frères et sœurs : feu Marie-Rose, feu Émile (feu Marguerite Chrétien), feu Louise (feu Roméo Dupras), feu André (feu Juliette Charland), feu Albert (feu Alvine Richard), feu Cécile (feu Ulric Richard), feu Jean-Baptiste (Madeleine St-Onge), Fernand, Ida, Paul-Henri (Marie-Marthe Demers), Denis (feu Marie-Rose Bernier), feu Julien (feu Claudette Matte), feu Raymond (feu Rita Vigeant), Clément (Marie Chrétien), Jeanne d'Arc (Denis Beaudet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudet, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Cité des étoiles pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Merci également aux membres du personnel du CHSLD Saint-Flavien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca.