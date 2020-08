HÉBERT, Jeanne d'Arc



Le 22 août 2020 à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédée à Lévis madame Jeanne d'Arc Hébert, épouse de feu monsieur Jules Brisson. Elle demeurait autrefois à Deschaillons sur St-Laurent. Parents et amis sont invités à laisser un message de sympathie via le site web www.gregoiredesrochers.com. La famille recevra les condoléances samedi le 29 août, de 10 h à 14 h, à lade St-Pierre les BecquetsEn raison du contexte actuel lié à la COVID-19, le port du masque sera obligatoire, la distanciation sera de mise et le goûter sera offert uniquement aux membres de la famille proche. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Diane Lavoie), Louise (Donald Labbé) et Renée (François Pépin); ses petits-enfants: Patrick, Isabelle, Catherine (Xavier), Stéphanie (Samuel) et Élizabeth (Charles); ses arrière-petits-enfants: Julia et Émilie; ainsi que Pauline Montpas (Yann, Mélissa et Guillaume). Elle a rejoint ses frères et sœurs et leur conjoint, tous décédés: Gérard (Simone), Cécile (Philippe), Pauline (Bernardin), Daniel (Laurette), Germain (Gabrielle), Antoinette, Paul et Simone. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brisson, de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Carrefour Oasis du CHSLD de Charny, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca.