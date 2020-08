HAMEL, Pierrette Garnier



Au CHSLD Côté Jardins, le 13 août 2020, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée madame Pierrette Garnier, épouse de monsieur Jean-Paul Hamel, fille de feu madame Alexandrine Germain et de feu monsieur Joseph Garnier. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Kristel Marquis), Caroline (Patrick Latulippe); ses petits- enfants: David Hamel, Mikaël et Xavier Latulippe; ses frères et soeurs: feu Robert (Madeleine Genest), feu Normand (feu Jeanne d'Arc Delisle), feu Jean-Claude (feu Fernande Martel), feu René (feu Marie-Paule Villeneuve), feu Florence (feu Marcel Miller), Gisèle (feu Philippe Bertrand), Cécile (Réjean), Jocelyne (Michel Babeu); ses beaux-parents feu François-Xavier Hamel (feu Elzire St- Michel Hamel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel: Françoise (Lucien Racine), feu Jacqueline (feu Jean Petit), Pierrette, Colette, Monique (feu Norman Peters) et feu Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 28 août 2020, de 13h30 à 15h30.Nos sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les soins prodigués et particulièrement à Judith, Jennifer et Christiane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-2323 Courriel: oes@operationenfantsoleil.ca Site web: www.operationenfantsoleil.ca