BEAUPRÉ, Jean-Claude



Au C H U - C H U L, le 4 août 2020, à l'âge de 68 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Beaupré, conjoint de madame Sylvie Chamberland, fils de feu monsieur Jean-Paul Beaupré et de feu madame Élizabeth Blais. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Sylvie Chamberland; son fils: Daniel (Aricia Mayuku) et ses petits- enfants Jérémy Beaupré et Dahlia Beaupré Mayuku; ses frères et sœurs: Jocelyn, feu Rénald (Victoire Michaud), feu Carole, feu France (Denis Morency); ses beaux-parents: Murielle Duchesneau (feu Jacques Chamberland); ses beaux-frères et belles-sœurs: Daniel Chamberland (feu Louise Labrie), Pascal Chamberland (Julie Cloutier); neveux et nièce: Stéphane et Nathalie Beaupré ainsi que Nicolas, Gabriel, Tommy et Mathis Chamberland ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Sa conjointe tient à remercier tout spécialement Danielle Ferland pour son dévouement et toute sa loyauté auprès de Jean-Claude, durant les 14 années passées au CHSLD Ste-Monique et dont Jean-Claude portait une immense confiance et une belle complicité. Un grand merci à Lucie Belley d'avoir été présente auprès de Jean-Claude dans les bons comme dans les moins bons moments (pour nous deux). À Patrick Ruel et Diego Alvarez pour avoir pris soin de Jean-Claude durant toutes ces années. Finalement à Marcel Fournier, je tiens à te remercier de ta fidélité, de ta patience et de tout l'amour que tu as porté à Jean-Claude durant tes nombreuses années à nos côtés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.