JOBIN, Simone



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 18 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Simone Jobin, fille de feu dame Fernande Bédard et de feu monsieur Adjutor Jobin. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle était la sœur de: Édouard (feu Monique Mainguy), feu Thérèse (feu Léonard Lapointe), Marguerite (feu Louis Lapointe), Émile (feu Gisèle Grenier), Jean-Paul, Georgette (Claude Leblanc); Rachelle, André, Marcel (Jocelyne Careau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.