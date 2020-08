DUQUET, Roland



À son domicile, le 20 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Roland Duquet, époux de madame Gilberte Gonthier. Il était le fils de feu monsieur Napoléon Duquet et de feu dame Laura Hins. Il demeurait à Ste-Lucie-de-Beauregard. La famille vous accueillera àLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Gilberte, ses enfants : Mario (Maryse Masson), Alain (Sylvie Bélanger), André (Clémence Lachance), Sylvie (Jacques Bergeron), Louise (Stéphane Laflamme), feu Gaétan, France (Éric Dumont), ses petits-enfants :David (Suzanne Croussette) et Andréanne, leur mère Madeleine Veilleux, Valérie (Kévin Robert), Jonathan et Danny (Karolann Desjardins), Louis (Jessica Laflamme), Patrick (Rachel Morin), Stéphanie (Patrick Maurice) et Marc-André (Amélie Beaudoin), Nadia, Josiane et Charles, Maxime (Amélie Duguay), Benjamin, William (Amélie Vien), ses arrière-petits-enfants : Mélodie et Flavie, Thierry, Jérémy, Émery et Grégory, Jake, Edouard, Louis-Félix et Emma-Rose, Olivier, Maya et Julia, Émilien, Rosemarie et Logan, Nicolas, Louis-Gabriel et Victor. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœur : Gilberte (feu Camille Lachance), feu Adrien (Lise Albert), Monique (feu Fernand Poulin), feu Marthe (feu Raoul Doyon), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gonthier : Doris (Éloi Lachance), feu Raymond, Germain (Suzanne Duquet), Denis (Bella Lachance), Lise (feu Clermont Leblanc), Denise, Susan, Francine (Donald Dodier), Colette (Gilles Baribeau), Ginette, feu Michel (Louise Villeneuve), Réal (Charlène Lamontagne), feu Julien (Réjeanne Chouinard). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Sincère remerciement à Sylvie Bélanger pour sa disponibilité et pour les bons soins, ainsi qu'au personnel des soins à domicile du C.L.S.C. de St-Fabien-de-Panet. La direction a été confiée à la