MASSÉ, Laurette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 janvier 2020, est décédée, à l'âge de 85 ans et 7 mois, Mme Laurette Massé, conjointe de feu Mme Marielle Brisson, fille de feu Mme Éva Guignard et de feu M. Alfred Massé. Elle demeurait à Lévis, native de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la, de 12h30 à 13h45., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la soeur de : feu Albert (feu Lucie Dionne), feu René (feu Émilia Pelletier), feu Roger (feu Aliette Moreau), feu Charles (feu Monique Laplante), feu Simone (feu Eusèbe Moreau), Lucille (feu Paul-Étienne Pelletier), Pauline (feu Léo Moreau), feu Roland (Louisette Lebel), feu Fernand (feu Rita Laplante), feu Émile. Sont aussi attristés par son départ sa belle-sœur et son beau-frère : Monique et Pierre Brisson, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Massé et Brisson ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Sclérose en Plaques du KRTB .nc., 75 rue St Henri, 3e étage, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4 ou à la Société Parkinson du Québec 1080-550, rue Sherbrooke Ouest -Tour Ouest Montréal (Québec) H3A 1B9. Des remerciements sont adressés au personnel du CLSC et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la