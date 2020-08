ALEXANDRE, Diane Lizotte



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 19 août 2020, entourée de l'amour de sa famille, est décédée à l'âge de 75 ans, madame Diane Lizotte épouse de monsieur Réal Alexandre. Elle était la fille de feu Joseph Lizotte et de feu Jeanne Gagnon. Elle demeurait à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances en l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies, 974 Route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies, QC G0R 4E0 le vendredi 28 août de 19 h à 21 h et samedi de 15 h à 15 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil son époux Réal; ses enfants: Michel (Pascale Caron), Patrick (Mélissa Hayfield), Ariane (Daniel Laplante); ses petits-enfants: Samuel, Rémi et Thomas. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Aurèle, Claudette (feu Jean-Yves St-Jean), Roger (Ghislaine Lizotte), Réal (Liette Lizotte), feu Rodolphe, Serge (Lorraine Beaulieu), Gaétane (Pierre Milliard), Nicole (Jean-Rémy Ouellet), Ginette, Réjeanne (Normand Dussault), feu Michel; et de la famille Alexandre, elle était également la belle-soeur de: feu Lucien, feu Robert (Barbara Tupper), feu Jeannine (Georges Thomassin), feu Raymond (Simone Harton), feu Simone (feu Léonce Gagnon), feu Marc (Marie Bernier), Gilles (feu Diane Pressault), Hélène, feu Thérèse, Lise (Gilles Lamontagne), feu Marguerite, Madeleine, feu Charles, Richard. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel de la Maison d'Hélène pour son dévouement et la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies, 974, de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies, G0R 4E0. Des formulaires seront disponibles à l'église.