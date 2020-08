BOUCHER, Lucille Desrochers



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lucille Desrochers, épouse de feu monsieur Fernand Boucher. Elle était la fille de feu Albert Desrochers et de feu Augustine Dubois. Native de St-Flavien, elle demeurait à St-Agapit depuis plusieurs années. Elle laisse dans le deuil sa fille Suzie Boucher et son conjoint Francis Laliberté; feu Chantal; ses 2 petits-enfants: Kevin Boudreau et Marie-Chantal Boudreau. Elle était la soeur de feu Paul-Émile (feu Fleurette Chartrand), Rita (feu Roméo Henri), feu Martial (Rita D'Auteuil), feu Madeleine (feu Jean-Yves Rousseau), feu Aline (feu Jean-Louis Labrecque), feu Rollande (feu Robert Moffet), Liliane (feu Léon Demers), Marielle (feu Grégoire Dubois), Hélène (Rosaire Charest); belles-sœurs de: Céline (Désiré Fortier), Gemma (feu Rosaire Fournier), Jacqueline (feu Lucien Fortier), Marielle (Paul Lambert), Gaston (Mariette Moffet), Gabriel (Lise Larochelle), Victor (Suzanne Laliberté), feu Lauréat, Jean-Marc, Marie-Reine (feu Raymond Belleau) Michel (Louisette Moreau), Guy (Irène Grant); ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à maman. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Le respect des consignes de distanciation physique et le port du masque seront obligatoires à l'église et au salon funéraire. Merci de votre compréhension. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1. Site web : https://fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire