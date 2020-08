ROBITAILLE, René



Au Centre Paul-Gilbert, le 19 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur René Robitaille. Fils de feu dame Lucienne Lessard et feu monsieur Eugène Robitaille. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée Nicole Pigeon et son fils François. Autrefois de Cap-Rouge, il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, sa fille: Sylvie (Michel Huot); ses fils: Denis (Sonia Leclerc) et Claude (Arlette Colin); ses petits-enfants: Pierre-Olivier et Julianne Huot, Anthony, Audrey et Lidvine Robitaille; son frère: feu Marcel (feu Jeannine Jacques); ses sœurs: Lorraine (feu Jean-Jacques Samson), Rollande (André Lafrance), Henriette et Cécile; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Pigeon: feu Pierre, Michel (Isabelle Gosselin), Françoise, Louise, feu Hélène, (Jacques Tremblay), Anne-Marie (Serge Alex) et Diane (José Gonzales); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Oasis du Centre Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Un merci particulier à sa sœur Cécile pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G, tél.: (418) 683-8666, www.cancer.ca