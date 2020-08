TANGUAY, Jean-Paul



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 22 juin 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Tanguay, conjoint de madame Micheline Jomphe. Il était le fils de feu Albert Tanguay et de feu Imelda Lamontagne. Il demeurait à Saint- Damien-de-Buckland.La famille vous accueillera auà 10h,Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe Micheline Jomphe et les enfants de sa conjointe. Il était le frère de: Louisette (feu Paul-Ernest Latulippe), feu Robert, feu Jean-Louis (feu Paly), André (feu Lucille Raymond), Rita (feu Claude Chabot), Aline (Jean-Marc Bernard), Simone (Gilles Laflamme), Raymond, Suzanne (Royal Boutin), feu René et Jean-Pierre (Claudette Julien). Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au CHLSD de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués, leur humanisme et leur dévouement exceptionnel pendant les 3 dernières années. Monsieur Tanguay a été confié pour crémation à laMaison Funéraire