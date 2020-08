RIGALI, Jacqueline Goulet



À l'Hôpital du Jeffery Hale, le 2 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jacqueline Goulet, des suites d'une longue maladie. Elle était l'épouse de feu monsieur Adélard Rigali. Elle demeurait à Québec. La direction des funérailles a été confiée à laoù la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille : Lise; ses petits-enfants: Patrick, Isabelle (Evens Guimond) et Marie- Ève (Philippe Belleau); ses arrière-petits-enfants: Enrik et Edward; sa sœur et ses frères: Louise (feu Marcel Aubert), Michel (Lise Rodrigue) et Claude (feu Lise Julien) ainsi que de nombreux neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre tous ceux qu'elle aimait. La famille tient à témoigner sa reconnaissance envers toutes les personnes qui ont apporté du soutien et du support durant les dernières année de vie de Jacqueline.