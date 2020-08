VILLENEUVE, André



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 21 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur André Villeneuve, fils de feu monsieur Lucien Villeneuve et de feu madame Marguerite Martel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Hélène Mailly), Élaine (Jocelyn Siconnelly), Jean (Caroline Grandmont) et Louise; son ami de longue date Daniel Nolin et sa famille; la mère de ses enfants feu madame Pierrette Deboisbriand; ses petits-enfants adorés: Julie, Marc-André, Anne-Sophie Martel, Yann, Katryne, Nicolas, Dominic et leur conjoint(e) respectif(ive); ses arrière-petits-enfants: Alycia, Raphaël, Emma, Jacob et Charles; ainsi que ses neveux et nièces. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, notamment les services de neurologie, gériatrie, soins palliatifs et travailleurs sociaux pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.