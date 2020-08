Michel Dupont





C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Michel Dupont, président de la Société Immobilière Dupont, fils de feu dame Suzette Cloutier et de monsieur Jean-Yves Dupont, fondateur de la Société Immobilière Dupont. Il est décédé au CHUL, le 20 avril 2020, à l'âge de 63 ans. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil; ses deux fils : Éric (Marie-Luce Morin) et David (Stéphany Girard); son père monsieur Jean-Yves Dupont; son amie de tous les jours Maria Bonnie Arias. Il était le frère de : Daniel, Jean et Johanne. Il laisse également dans le deuil la mère de ses fils Carole Morisset ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux ami(e)s et tous les employés de la Société Immobilière Dupont.CONDOLÉANCES PUBLIQUES :La famille accueillera les amis de Michel, amis de la famille, connaissances et gens d'affairesCÉLÉBRATION RELIGIEUSE :Tel que demandé par la Direction de la santé publique, le port du masque sera obligatoire et les mesures de distanciation devront être respectées en tout temps lors des condoléances publiques et des funérailles pour la sécurité de tous. Les gens pourront enlever leurs masques lors de la célébration religieuse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, via internet : https://www.coeuretavc.ca/ ou à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B7, tél. : (418) 656-4999, via internet :https://www.fondation-iucpq.org/.