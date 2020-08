MASSICOTTE, Odile



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le dimanche 9 février 2020, à l'âge de 57 ans, est décédée dame Odile Massicotte, fille de feu dame Laurette Castonguay et monsieur David Massicotte. Elle demeurait à Donnacona.et de là au cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Artiste peintre, dessinatrice de mode, couturière créatrice, jardinière passionnée, amoureuse des animaux, Odile a rayonné toute sa vie. Par son entrain et sa joie de vivre, elle a rendu heureux et fait rire ceux et celles qui la croisaient. Malgré les écueils traversés dans les dernières années de sa vie, elle chérissait jusqu'à la toute fin de beaux projets. Odile était en amour avec la vie et en paix avec l'univers. Elle est allée rejoindre sa mère Laurette Castonguay, ses grands-parents ainsi que ses oncles, tantes, cousin et cousine qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil son père David (Monique Drapeau); son frère Bruno (Hélène Rochon) et sa sœur Brigitte (André Laflamme); ses neveux et nièces: Gabriel (Léonie), Pierre, Laura (Julien), Mathieu (Audrey) et Catherine (Sébastien); leurs enfants: Alice, Matis, Alexis, Walid, Marianne, Olivier et Antoine; son âme-sœur Sybile, ses oncles et tantes ainsi que ses très nombreux cousins, cousines, ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement ses ami(e)s de Donnacona et du Centre Femmes de Portneuf pour leur support ainsi que le personnel du département de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 500- 3750, boulevard Crémazie Est, Montréal QC H2A 1B6, tél. : 1-800-361-3504 ou à tout organisme d'aide pour les femmes.